Reggina, niente biglietti per altri settori dello stadio di Paternò: la nota

La Reggina 1914 che, in occasione della gara in programma a Paternò il 2 marzo alle ore 15:00, in conformità alla Determina 08/2025 del 26 febbraio 2025, “non sarà possibile acquistare tagliandi per altri settori dello stadio”. “Si invitano, pertanto, i tifosi della Reggina sprovvisti di regolare biglietto a non recarsi presso l’impianto sportivo, poiché non sarà consentito loro l’accesso. Raccomandiamo ai sostenitori amaranto di attenersi scrupolosamente a queste disposizioni per evitare eventuali disagi. Ringraziamo tutti i tifosi per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrato”.

Così in una nota la Reggina precisa che non sarà possibile tagliandi per altri settori dello stadio di Paternò che non siano quelli del settore ospiti, che però è già sold out da ieri, con i 315 posti esauriti.

