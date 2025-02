Reggina-Enna, i convocati di Trocini

StrettoWeb

La Reggina torna al Granillo a due settimane dalla sconfitta contro il Siracusa. Domani pomeriggio di scena l’Enna. Dopo la conferenza anticipata a ieri, il tecnico amaranto Bruno Trocini ha convocato 21 calciatori. Sempre fuori Salandria e Urso, così come Rosseti e Curiale in attacco. Out anche Forciniti. L’elenco completo:

Portieri : Lagonigro, Lazar, Martinez

: Lagonigro, Lazar, Martinez Difensori : Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Vesprini

: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Vesprini Centrocampisti : Barillà, Dall’Oglio, Laaribi, Ndoye, Porcino

: Barillà, Dall’Oglio, Laaribi, Ndoye, Porcino Attaccanti: Barranco, De Felice, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.