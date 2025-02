Reggina, tre nuove figure nel settore giovanile: c’è anche un ex calciatore amaranto

StrettoWeb

Tre nuove figure entrano a far parte dello staff tecnico del settore giovanile della Reggina. Tra loro c’è anche una vecchia conoscenza amaranto, Ricardo Matias Veron. Di seguito la nota ufficiale della società amaranto. “AS Reggina 1914 è lieta di annunciare gli incarichi nello staff tecnico del settore giovanile: Davide Tortorella assume il ruolo di referente dell’attività di base; Ricardo Matias Veron, ex calciatore amaranto, entra a far parte dello staff come allenatore della formazione femminile Under 15, affiancato dal collaboratore Luciano Luvarà; Giuseppe Triglia guiderà invece la squadra femminile Under 17″.

“Il Club augura a Davide Tortorella, Riccardo Matias Veron, Luciano Luvarà e Giuseppe Triglia un proficuo lavoro, con l’auspicio che il loro contributo sia fondamentale per la crescita del settore giovanile e per il futuro della Reggina”.

