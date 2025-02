Raduno “Serie A – Operazione Nostalgia” al Granillo, ufficiale il cambio data. E nei commenti interviene la… FIFA

StrettoWeb

L’aveva definito un annuncio “mondiale”, motivo per cui ha addirittura – in via del tutto eccezionale – pensato e deciso di spostare la data. Una telefonata inaspettata ha fatto sobbalzare letteralmente dalla sedia “Serie A – Operazione Nostalgia”, che per il raduno di Reggio Calabria si è concessa uno strappo alla regola. Al Granillo l’appuntamento non sarà più il 14 giugno, ma il 6 settembre. Ora il cambio data è ufficiale, comunicato dagli stessi organizzatori, con una novità: hanno taggato la pagina ufficiale della FIFA, per far fede all’annuncio mondiale di cui sopra. E la FIFA ha risposto, commentando il post con l’emoji della stretta di mano.

Insomma, più mondiale della FIFA c’è ben poco, quando si parla di calcio, ma – alla solita maniera – gli organizzatori dell’evento tengono tutti con il fiato sospeso, facendo anche un po’ “giocare” utenti, appassionati e tifosi. Ieri hanno pubblicato una foto con diversi protagonisti del Mondiale del ’98 in Francia, tra cui Vieri, Henry, Shearer, Salas, Batistuta, Ronaldo.

Il post

“Ve lo abbiamo anticipato qualche giorno fa. Ora è ufficiale. Il raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria, d’accordo con l’amministrazione comunale e la società Reggina, è stato posticipato a sabato 6 settembre 2025. Per chi ha già acquistato il biglietto, non cambierà nulla. Il biglietto sarà valido per la nuova data. Ci scusiamo nuovamente con chi non potrà essere con noi il 6 settembre, ma se vedete il primo commento forse ci capirete”.

“Porteremo a Reggio Calabria un raduno MONDIALE, vero FIFA? Per tutti quelli che hanno acquistato il biglietto e non potranno venire il 6 settembre, da lunedì 17 febbraio sarà attiva la procedura per il RIMBORSO. Per qualsiasi problematica o info ci sarà il nostro massimo supporto, basterà scriverci qui: raduno@operazionenostalgia.com. I biglietti per il raduno di Reggio Calabria del 6 settembre si potranno acquistare da lunedì 17 febbraio”.

“Qualcosa di storico sta per accadere”

In una nota successiva, si ribadisce che la “decisione è frutto di una telefonata inaspettata che ha cambiato tutti gli scenari mettendoci di fronte ad un’occasione unica e irripetibile. Uno scambio di messaggi social con l’account ufficiale della FIFA, è la dimostrazione che qualcosa di storico sta per accadere. Un’interazione che non solo ha sorpreso tutti, ma che rappresenta un chiaro segnale: ci stiamo preparando a un evento che entrerà nella leggenda!”.

“A partire da lunedì 17 febbraio 2025, sulla piattaforma TicketOne sarà possibile acquistare i biglietti per la nuova data. I tagliandi già acquistati saranno validi. Per chi avesse già acquistato i biglietti e non potrà esserci, sarà possibile richiedere il rimborso totale attraverso il nostro indirizzo mail raduno@operazionenostalgia.com oppure tramite piattaforma TicketOne. Stay tuned: la storia si sta scrivendo adesso! Sarà un RADUNO MONDIALE!”.

