Raduno “Serie A – Operazione Nostalgia” al Granillo, annunciato un altro calciatore

“C’è da puntellare la difesa su Reggio Calabria. 155 presenze con la maglia della Reggina. Nella stagione 2004/05 è stato un nostro pupillo al Fantacalcio e con le sue 3 reti si è fatto sentire. Ivan Franceschini sarà con noi sabato 6 settembre al raduno di Reggio Calabria“. Così, nella pagina di “Serie A – Operazione Nostalgia”, gli organizzatori annunciano un altro giocatore che sarà presente al raduno del Granillo. Com’è noto, la data è stata spostata: non sarà più a giugno, ma il 6 settembre, e vedrà il coinvolgimento di un qualcosa di importante, ancora non si è capito in che termini, visti i messaggi subliminali social con la pagina della FIFA.

Intanto, un altro ex Reggina sarà presente: dopo i vari Taibi, Amoruso, Cirillo, Alessandro Lucarelli, ecco un altro difensore: Ivan Franceschini.

