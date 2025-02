Qualcuno ha visto il Milan? Sconfitta a Torino, sprofondo rossonero: così si chiude una settimana da incubo

StrettoWeb

Un disastro. Una settimana disastrosa. Una settimana da incubo. Sprofondo rossonero. Dopo l’uscita dalla Champions League in settimana, il Milan perde a Torino e resta fuori dalle prime 7. Un’altra sera horror per la squadra di Conceicao, che va sotto dopo 5 minuti, per via di un’autorete di Thiaw, e poi sbaglia un rigore con Pulisic alla mezz’ora. Il pari arriva, nella ripresa, con il solito Reijnders, ma non passano neanche tre minuti (77′) che il Torino passa di nuovo avanti con Geineitis. La partita finisce così: 2-1.

Risultati 26ª Giornata Serie A

Venerdì 21 febbraio

Ore 20:45

Lecce-Udinese 0-1

Sabato 22 febbraio

Ore 15:00

Parma-Bologna 2-0

Venezia-Lazio 0-0

Ore 18:00

Torino-Milan 2-1

Ore 20:45

Inter-Genoa

Domenica 23 febbraio

Ore 12:30

Como-Napoli

Ore 15:00

Verona-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Atalanta

Ore 20:45

Cagliari-Juventus

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:45

Roma-Monza

Classifica Serie A

Napoli 56 Inter 54 Atalanta 51 Lazio 47* Juventus 46* Fiorentina 42 Milan 41 Bologna 41 Roma 37 Udinese 36* Torino 31* Genoa 30 Como 25 Cagliari 25 Lecce 25* Verona 23 Parma 23* Empoli 21 Venezia 17* Monza 14

* 1 partita in più

Recupero 9ª giornata

Giovedì 27 febbraio

Ore 20.45

Bologna-Milan

Programma 27ª Giornata Serie A

Venerdì 28 febbraio

Ore 20.45

Fiorentina-Lecce

Sabato 1 marzo

Ore 15.00

Atalanta-Venezia

Ore 18.00

Napoli-Inter

Ore 20.45

Udinese-Parma

Domenica 2 marzo

Ore 12.30

Monza-Torino

Ore 15.00

Bologna-Cagliari

Genoa-Empoli

Ore 18.00

Roma-Como

Ore 20.45

Milan-Lazio

Lunedì 3 marzo

Ore 20.45

Juventus-Verona

