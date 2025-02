Progetto V.I.T.A., un percorso di inclusione per i giovani di Reggio Calabria: cosa è e quali sono gli obiettivi | INFO

StrettoWeb

Un viaggio di partecipazione attiva: questo è il cuore del progetto V.I.T.A., un’iniziativa nata nell’ambito del bando “NEET-work: favorire processi di attivazione e integrazione delle giovani generazioni” dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, finalizzato al perseguimento dell’obiettivo di promuovere processi di inclusione delle giovani generazioni nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Realizzato dall’Associazione “Attendiamoci” con la collaborazione tra enti locali e istituzioni accademiche, coinvolge attivamente ragazzi e ragazze attraverso un percorso educativo basato sulla metodologia della formazione peer-to-peer.

Il progetto V.I.T.A. è realizzato con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, dell’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici e della Città Metropolitana di Milano. L’obiettivo principale è quello di creare spazi di maturazione in cui i giovani possano acquisire consapevolezza del loro ruolo nella società e sviluppare competenze utili per il loro futuro.

Nel corso delle attività previste, i ragazzi hanno già preso parte, e continueranno a farlo da qui a giugno, a numerose iniziative formative e di volontariato. Al Parco Margariti di Bruzzano Zeffirio, ad esempio, è stata realizzata un’attività di messa a dimora di nuovi alberi come gesto simbolico di cura e speranza per il futuro, incontrando la famiglia Margariti e ascoltando la storia del loro legame con la terra donata alla comunità. Un altro ambito di intervento è la stamperia digitale, dove i partecipanti sviluppano creatività e competenze tecniche attraverso progetti grafici e comunicativi.

Le esperienze residenziali alla Bet Midrash e al Villaggio dei Giovani, nella città di Reggio Calabria, stanno offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere giornate intense di formazione. Traiettorie educative differenti, ma tutte agitate dal medesimo scopo. Durante il campo invernale “Encanto: Talenti in Circolo”, i ragazzi del gruppo 14-18 hanno infatti, riflettuto sul “Fare con Amore”, attraverso testimonianze, laboratori e attività di volontariato come la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà.

Al Villaggio dei Giovani, il gruppo 10-13 ha, invece, esplorato il tema del “Dono”, confrontandosi su valori come amicizia, collaborazione e spirito di servizio. L’incontro con figure di riferimento come Don Valerio e il presidente Alfredo Pudano ha arricchito ulteriormente il percorso educativo in essere. Uno degli aspetti cardine del progetto V.I.T.A. è l’educazione alla riconoscenza, affrontata in incontri formativi e laboratori esperienziali. Durante un’attività di cucina, i ragazzi del gruppo 14-18, per esempio, hanno imparato il valore del “fare con le proprie mani”, riscoprendo l’importanza del lavoro e del sacrificio dietro ogni gesto quotidiano.

Anche le testimonianze di giovani tutor hanno permesso di riflettere sul valore della gratitudine e del servizio, mentre le esperienze di volontariato in una casa di cura hanno offerto l’occasione di donare e ricevere affetto, rafforzando il legame intergenerazionale e l’empatia. Il progetto V.I.T.A. si conferma un’opportunità unica di crescita e trasformazione per i giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Attraverso attività concrete e momenti di riflessione, i partecipanti acquisiscono strumenti per diventare cittadini coscientemente attivi, capaci di costruire un futuro basato su valori di solidarietà, rispetto e partecipazione. Con il contributo di tutti gli enti coinvolti, V.I.T.A. continuerà nei prossimi mesi a seminare speranza e opportunità, dimostrando che l’educazione e l’impegno giovanile possono davvero fare la differenza.

