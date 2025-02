Progetto Icaro: positivo il bilancio della proiezione del Film Young Europe

StrettoWeb

Più che positivo il bilancio dei primi eventi formativi legati alla 25^ edizione del Progetto Icaro, concretizzatisi con la proiezione del Film Young Europe, rivolto agli studenti universitari, medici e psicologi in formazione specialistica nonché agli studenti delle Scuole Medie Superiori della provincia di Messina. La campagna nazionale di sicurezza stradale nata nel 2001, promossa dalla Polizia stradale con i Ministeri delle Infrastrutture e trasporti e dell’Istruzione e del Merito, a livello locale vede la partnership dell’Università degli Studi di Messina, dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud – Giornale di Sicilia.

Il positivo riscontro è legato al doppio binario costituito sia dall’elevato interesse mostrato per questi primi eventi che dal numero di adesioni degli studenti della provincia messinese; oltre 1.500 il numero dei ragazzi raggiunti con la proiezione del film Young Europe, scritto e diretto da Matteo Vicino, girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia nell’ambito di un progetto che ha visto la Polizia Stradale capofila in Europa: protagonisti giovani europei che con le loro vicende portano sullo schermo il tema della sicurezza stradale.

Sono state cinque le proiezioni del lungometraggio scritto e diretto da Matteo Vicino, suddivise tra l’Aula Magna dell’Università e il Cinema Apollo di Messina; durante gli incontri non sono mancati momenti di forte impatto emotivo con le testimonianze di chi ha, purtroppo, vissuto in prima persona il dolore della perdita di un figlio in seguito ad uno scontro stradale. L’evento in Ateneo è stato aperto dai saluti della Rettrice Giovanna Spatari, del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Giorgio Giulio Santonocito e del Dirigente della Polizia Stradale di Messina Antonio Capodicasa.

Nel corso del dibattito, coordinato dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile della GDS Academy, la toccante testimonianza di Deborah Lentini, mamma di Stefano, ucciso a soli 17 anni a causa di un conducente di un mezzo pesante che non ha rispettato la precedenza. Intenso anche l’intervento delle docenti Unime di Psicologia Clinica e Psichiatria Anna Muscatello e Melania Mento. Presente il regista Matteo Vicino, con gli attori Riccardo Leonelli, Michele Gammino e Julian Mark Griffin, che hanno dialogato con i giovani anche durante le proiezioni al cinema Apollo. Numerosi sono stati gli abbracci regalati alle poliziotte ed ai poliziotti presenti nelle sale oltre a lusinghieri commenti postati anche nei canali social. Importante e molto seguito il dibattito, post proiezione, con il regista ed alcuni degli attori protagonisti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i ragazzi presenti in sala sui temi legati alla violenza stradale.

Pienamente coinvolgente l’intervento del Dirigente della Polizia Stradale di Messina, Antonio Capodicasa, mirato, in prevalenza, sui concetti della “responsabilità” quando si è in strada e sulla “sopravvalutazione delle proprie capacità”, tipica dell’età adolescenziale, al punto tale da indurre ad atteggiamenti pericolosi, sino ad arrivare alla “delocalizzazione” della propria ed altrui responsabilità (ovvero attribuire al veicolo o alle condizioni esterne del momento le cause del sinistro), nonché sulla “umanizzazione” degli incidenti. Troppo spesso, infatti, si tende ad addossare la responsabilità della violenza stradale su fattori quali i veicoli o la strada, distogliendo l’attenzione dal fattore principale: il “conducente”. Gli eventi relativi alla 25^ edizione del Progetto Icaro, proseguiranno nelle prossime settimane con il coinvolgimento, non solo degli studenti delle Scuole Superiori, ma anche con quelli delle Scuole dell’infanzia e delle primarie.

