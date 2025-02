Princi: “gli Uffici di prossimità in Calabria diventano realtà, un progetto voluto insieme ad Occhiuto”. Il primo a Villa San Giovanni

StrettoWeb

“Sono davvero felice e orgogliosa che gli Uffici di prossimità in Calabria diventino realtà. Il progetto, da me fortemente voluto insieme al Presidente Occhiuto quando ero vicepresidente della Regione Calabria, vede la luce concretizzandosi con un nuovo ufficio a Villa San Giovanni, il primo che apre nel Distretto di Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

Princi spiega il progetto

“Il progetto – prosegue – prevede la realizzazione di 25 uffici di prossimità presso altrettanti comuni calabresi, previsti dalla Regione Calabria con il Ministero della Giustizia attraverso uno stanziamento di oltre un milione e mezzo di euro e grazie al coinvolgimento dei tribunali competenti sul territorio. Tra i 25 Uffici, da realizzare in altrettanti comuni afferenti a nove tribunali della Calabria, oltre a quello di Villa San Giovanni, sono già aperti gli uffici di Cirò Marina, Santa Severina e Strongoli. Aprirà presto anche l’ufficio di Maida e a seguire gli altri. L’obiettivo è costruire una rete di uffici nella regione per fornire un rapido servizio di giustizia vicino ai cittadini che, direttamente nei propri territori, riceveranno assistenza e accompagnamento per tutto ciò che riguarda la volontaria giurisdizione. Con la visione lungimirante e strategica del Presidente Occhiuto, siamo riusciti a rendere concreto un progetto che da anni era rimasto bloccato. Questa – evidenzia – è la politica della concretezza, che guarda ai territori e alle loro potenzialità di sviluppo”.

“Un prezioso lavoro – aggiunge Giusi Princi – che si è potuto realizzare grazie al Direttore regionale dell’UOP Francesco Venneri e a tutta la struttura di Fincalabra. Ringrazio – prosegue – la Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Mariagrazia Lisa Arena, per aver tradotto il progetto in realtà, per l’impegno che ha dimostrato e l’efficienza organizzativa. Con la creazione di questi uffici – conclude -, la Calabria compie un importante passo verso un sistema di giustizia più accessibile e vicino ai cittadini”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.