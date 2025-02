StrettoWeb

“Non c’è alcun vantaggio per nessuno nello scatenare una terza guerra mondiale e non siete poi così lontani da essa. Guardate solo ai morti che ci sono stati in Medio Oriente e nella guerra in Ucraina”. E’ quanto afferma il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump.

“Se aveste avuto un altro anno della precedente amministrazione, sareste finiti nella terza guerra mondiale. Ma questo non succederà”, sottolinea il presidente Trump.

