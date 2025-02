Il Presidente della Toscana Giani (Pd): “con i soldi del Ponte sullo Stretto sarebbe meglio fare una strada Pisa-Firenze o una ferrovia Liguria-Francia”

StrettoWeb

“Ritengo che, in modo molto naturale e senza fare polemiche, si possa dire che piuttosto che mettere risorse in opere che chissà mai se vedremo realizzate per le difficoltà di aver fatto probabilmente il passo più lungo della gamba come ad esempio il Ponte sullo Stretto di Messina se le risorse andassero su modernizzazioni infrastrutturali come la Tirrenica, come un collegamento ferroviario sulla Costa toscana, ligure e poi fino alla Francia, su un collegamento stradale ed autostradale nel centro della Toscana o fra Pisa e Firenze, probabilmente per i cittadini sarebbero un servizio ed una innovazione infrastrutturale migliore”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento sul Piano regionale infrastrutture e mobilità.

