Presentata a Palermo la nuova nave Gnv Polaris

Presentata oggi a Palermo la nuova nave di Gnv Polaris, la prima di un pacchetto di quattro unità costruite in Cina ad essere operativa. La seconda, Orion, arriverà in primavera e sarà in esercizio per la stagione estiva. Le altre due navi, Virgo e Aurora, alimentate a metano (Gnl) arriveranno tra settembre 2025 e gennaio 2026, con undici mesi di anticipo. La nave è stata presentata dall’amministratore delegato di Gnv Matteo Catani, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a bordo della Polaris attraccata al porto e che fa la tratta Genova-Palermo. L’investimento per la costruzione delle quattro navi si aggirerebbe intorno a 600 milioni di euro.

“L’incontro di oggi rafforza il dialogo con le istituzioni, i principali clienti e partner commerciali locali – ha detto Catani – Stiamo investendo in maniera significativa nel piano di rinnovamento della flotta, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente e moderno, anche dal punto di vista dell’impatto ambientale. Questo ritmo – ha continuato l’ad di Gnv – ci consente di espandere rapidamente il nostro piano di sviluppo. La rotta Palermo – Genova è al centro di questa evoluzione: da gennaio è operativa Gnv Polaris che a giugno – anticipando anche in questo caso i tempi previsti – verrà affiancata da Gnv Orion”.

Nel 2024 Gnv ha registrato 750 mila passeggeri in transito dai porti di Palermo e Termini Imerese e 2 milioni di metri lineari di merce, numero in aumento rispetto al 2023.

