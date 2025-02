Prefettura di Messina, concluso il 1° ciclo di incontri della Cabina di Coordinamento sul PNNR

StrettoWeb

Si è svolta nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo di Messina, la riunione conclusiva del calendario di incontri fissato, con cadenza quasi settimanale, nell’ambito dei lavori della Cabina di Coordinamento PNRR – istituita in attuazione dell’art. 9 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 – presieduta dal Prefetto Cosima di Stani e di cui fanno parte delegati della Città Metropolitana di Messina, della Regione Siciliana, della Ragioneria Generale dello Stato e di ANCI Sicilia; hanno inoltre partecipato sempre alle sedute rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Struttura di Missione PNRR, nonchè della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina.

Supporto e monitoraggio

La Cabina di Coordinamento, che ha ad oggetto l’attività di supporto e di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti PNRR di cui i Comuni della provincia messinese sono soggetti attuatori, da ottobre 2024 a febbraio 2025, ha effettuato un focus con la Città Metropolitana e i 102 Comuni attuatori di interventi PNRR, monitorando lo stato di avanzamento di più di 1200 progetti, i quali interessano tutti i principali campi di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra cui quello della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, della transizione ecologica, della rigenerazione urbana, dell’inclusione sociale, della mobilità sostenibile, della messa in sicurezza e della realizzazione delle infrastrutture, specialmente edifici scolastici ed asili nido.

Varie riunioni

Nel corso delle varie riunioni che si sono susseguite e a cui sono state invitate anche le organizzazioni sindacali, sono intervenuti anche i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato, titolari delle progettualità in esame, e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Cultura e, da ultimo, anche un delegato della Direzione Provinciale dell’INPS di Messina per i profili di regolarità contributiva degli Enti – elemento necessario per l’erogazione dei fondi agli Enti Locali da parte delle amministrazioni titolari dei fondi PNRR. Gli incontri hanno anche consentito ai Comuni di rappresentare dubbi e difficoltà legate, per esempio, alla implementazione della piattaforma REGIS, alle modalità di rendicontazione o, ancora, a sviluppare una migliore e più efficace interlocuzione con le Amministrazioni coinvolte nelle progettualità e, grazie agli interventi e alle azioni tempestivamente predisposte e attuate dai funzionari della Prefettura, molte criticità sono state superate.

La soddisfazione del Prefetto

Il Prefetto di Messina ha espresso soddisfazione per lo spirito di collaborazione e la sinergia interistituzionale dimostrata tra le diverse pubbliche amministrazioni ed ha evidenziato che l’attività della Cabina di Coordinamento proseguirà nei prossimi mesi, al fine di continuare l’attività di supporto agli enti territoriali e di favorire la completa realizzazione di tutti i progetti del PNRR, anche in vista dell’approssimarsi delle scadenze previste per l’utilizzo e la rendicontazione dei finanziamenti europei.

