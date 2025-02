Poste Italiane, a Reggio Calabria mostra filatelica sulla storia del Giubileo

StrettoWeb

“La storia dei Giubilei dall’anno 1300 al 2025 attraverso i documenti di indizione” è il tema di una mostra storico-filatelica promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria che sarà inaugurata domani, giovedì 27 febbraio alle ore 10,00 presso lo Spazio Espositivo della stessa Filiale (Reggio Calabria, Via Miraglia). L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025 “Spes non confundit” (la speranza non delude) indetto da Papa Francesco.

La mostra sarà inaugurata da S.E. Rev.ma Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova. Interverranno, inoltre, il presidente dell’associazione Anassilaos, Stefano Iorfida, l’assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Anna Maria Briante ed i rappresentanti territoriali di Poste Italiane.

Durante la cerimonia di presentazione della mostra filatelica sarà disponibile anche il bollo lineare del Giubileo 2025, raffigurante le facciate delle quattro basiliche papali di Roma, simboli iconici del Giubileo. Un dettaglio che lo rende un pezzo ambito per gli appassionati di filatelia e un ricordo significativo per chi desidera immortalare questo momento storico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.