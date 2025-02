Il Porto di Villa San Giovanni, “infrastruttura essenziale per la mobilità e la logistica”

StrettoWeb

“Il Porto di Villa San Giovanni: la Porta dello Stretto. Il porto di Villa San Giovanni è da sempre un punto strategico per i collegamenti tra la Sicilia e la Calabria. Sin dall’Ottocento, con lo sviluppo delle prime infrastrutture portuali, ha svolto un ruolo chiave nel traffico marittimo dello Stretto di Messina, diventando il principale snodo per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci. Oggi rappresenta un’infrastruttura essenziale per la mobilità e la logistica dell’area, garantendo continuità territoriale”. E’ quanto afferma l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

