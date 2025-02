Porto di Gioia Tauro: rinnovata la concessione demaniale ad Heidelberg Materials

StrettoWeb

L’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio ha rinnovato la concessione demaniale marittima alla società Heidelberg Materials Italia Cementi Spa, tra i primi al mondo per la produzione di cementi, inerti e calcestruzzo, e terminalista nel porto di Gioia Tauro per la movimentazione di cemento alla rinfusa. Operante da oltre 25 anni nell’area portuale, svolge un’attività di deposito e ricarico sfuso del cemento nel porto di Gioia Tauro. Approvata dai membri del Comitato di Gestione, la concessione rimane invariata nella sua estensione per una superficie di oltre 6,9 mila metri quadrati, mentre passa da quattro a dieci anni, con scadenza a fine 2034.

Ad avvallare il riscontro positivo del rilascio della concessione, anche, le ottime performances raggiunte dal Terminalista nel corso degli anni. Presente in porto con due silos, ubicati lungo la banchina di ponente, rispettivamente di 9 mila e 4 mila tonnellate di stoccaggio e organizzati per due diverse tipologie di cemento, ha registrato una crescita costante dei movimenti. Nell’anno appena concluso sono stati movimentati 40 mila tonnellate di cemento alla rinfusa, registrando l’arrivo di 10 navi.

Si tratta di un trend in crescita che ha visto consolidare la posizione di Heidelberg Materials Italia Cementi Spa nello scalo calabrese, con ottime previsioni di crescita anche nell’anno in corso.

