Ponte sullo Stretto, Salvini: “l’ultimo parere spetta al funzionario di Bruxelles”

“Tutti i ministri mi hanno dato i loro ragionamenti, i finanziamenti ci sono, l’azienda c’è, abbiamo trovato i soldi, il cofinanziamento di Sicilia e Calabria, associazioni di categorie, dei traghetti, sono tutti d’accordo sul Ponte sullo Stretto, ma il parere finale, come il quiz dei pacchi su Rai Uno, l’ultimo pacco lo apre Bruxelles. L’ultimo parere spetta al funzionario di Bruxelles, è una giungla, mentre Cina e Stati Uniti corrono, noi corriamo i 100 metri con gli scarponi da sci, non è l’Europa questa, è una gabbia di matti“. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla quinta edizione del “Forum in Masseria – Winter Edition”.

