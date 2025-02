Ponte sullo Stretto, salta il controverso accordo INGV-Comune di Villa San Giovanni. La resa di Doglioni: “mi spiace”

StrettoWeb

Non si farà l’accordo tra INGV e Comune di Villa San Giovanni che nei giorni scorsi aveva scatenato un polverone con tanto di interrogazioni parlamentari. L’accordo, nato dall’incontro “segreto” tra il Presidente uscente dell’INGV Carlo Doglioni e il Sindaco No-Ponte di Villa San Giovanni Giusy Caminiti, l’accordo lasciava intendere uno sviluppo politico per alimentare proprio la campagna mediatica contro la realizzazione della grande opera dello Stretto.

La delibera dell’iniziativa doveva essere approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INGV, convocato ieri (e poi due volte oggi) disperatamente dallo stesso Doglioni in imminente scadenza. Il suo mandato finisce proprio questa sera: da domani potrà occuparsi solo dell’ordinaria amministrazione, in attesa della nomina del nuovo Presidente INGV da parte del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

La resa di Doglioni è in una email inviata ai dipendenti INGV nel primo pomeriggio di oggi: “Cari Colleghi, vi scrivo per informarvi che per tre convocazioni tra ieri e oggi, il CdA non ha potuto esercitare le sue funzioni per l’assenza del numero legale. Mi spiace che questo blocchi tante delibere importanti che avrebbero dovuto essere approvate in tempi rapidi. Un saluto. Carlo Doglioni“.

Intanto anche un ente importante come l’INGV è piombato nel caos…

