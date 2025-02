Ponte sullo Stretto, oggi a Bruxelles i Sindaci Falcomatà e Caminiti per chiedere all’UE di bloccare la grande opera

StrettoWeb

Si svolgerà oggi, 19 febbraio, a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo, un incontro contro il Ponte sullo Stretto. All’evento parteciperanno tanti esponenti No Ponte tra cui spiccano le figure istituzionali dei sindaci di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. I Sindaci contestano l’opera ed è assurdo che proprio due figure come due sindaci del territorio, vadano in Europa non a chiedere finanziamenti e investimenti per la loro terra, ma al contrario chiedono di bloccare il più grande investimento che il loro stesso governo vuole fare.

In città degradate in cui manca lavoro e c’è sottosviluppo, il Ponte porterebbe ricchezza e occupazione, darebbe prospettive di crescita e modernità. E invece i Sindaci No-Ponte, entrambi del Pd, vanno in Europa a chiedere di fermare lo sviluppo che il governo nazionale sta provando a dare al Sud con investimenti in infrastrutture senza precedenti nella storia. Ce ne vuole di coraggio…

