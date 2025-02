Ponte sullo Stretto, il Movimento 5 Stelle incalza: “Cipess resta una chimera, ad oggi solo chiacchiere della Lega”

StrettoWeb

“Anche oggi fiato alle trombe della propaganda della Lega sul Ponte sullo Stretto. Lega che, va ricordato, nel 2017 era quel partito definiva una “barzelletta” l’idea di realizzare quell’infrastruttura, per bocca del suo leader Salvini, che poi è lo stesso di oggi. E’ una propaganda-bluff, perché i nodi sollevati nelle 62 prescrizioni del parere della commissione Via-Vas, peraltro infarcita dal governo di figure organiche alla maggioranza, non sono stati sciolti. Quindi l’ok del Cipess, presieduto peraltro da Giorgia Meloni, resta una chimera. Secondo Salvini doveva arrivare entro fine febbraio: oggi siamo al 24, e a parte le chiacchiere al vento dei Rixi e dei Durigon all’orizzonte non c’è nessuna novità. La domanda che gli italiani si fanno è: quando finirà questa plateale presa in giro?”. Così in una nota il deputato M5s Daniela Morfino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.