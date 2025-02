Ponte sullo Stretto, Monti: “è infrastruttura decisiva per il territorio, unica via per collegare la Sicilia”

StrettoWeb

“Non conosco gli equilibri politici, posso parlare da uomo delle infrastrutture. Come si fa a pensare che un’infrastruttura così decisiva per il territorio non sia importante. Io penso che sia importante realizzarla, le infrastrutture chiamano infrastrutture“. Lo dice Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema del mare di Sicilia occidentale, a margine del tour nei porti italiani con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi. “La Sicilia per poter fare un ulteriore salto di qualità ha bisogno di infrastrutturarsi al suo interno e di collegarsi non solo idealmente ma anche fisicamente inserendosi nel corridoio scandinavo mediterraneo in cui per aver pari dignità bisogna avere infrastrutture adeguate“, conclude Monti.

