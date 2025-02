Ponte sullo Stretto, Germanà: “salta l’ultimo infelice tentativo di Doglioni, ha vinto il buonsenso”

StrettoWeb

“Saltato anche oggi l’ultimo infelice tentativo di Carlo Doglioni: manca di nuovo il numero legale al consiglio di amministrazione dell’Ingv. Bene, ha vinto il buonsenso. Con l’auspicio che il nuovo corso sia caratterizzato da buonsenso ed equilibrio, finalmente ci lasciamo alle spalle questa brutta esperienza che sarà ricordata certamente per questa pessima figura”. Così in una nota il senatore messinese Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario della Lega in Sicilia.

