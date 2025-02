Ponte sullo Stretto, Germanà: “da M5S solo fake, Commissione MASE ha già dato OK”

StrettoWeb

“Non sorprende più la continua diffusione di fake news da parte del Movimento Cinque Stelle in merito al Ponte sullo Stretto di Messina. Com’è noto, lo scorso 13 novembre, la commissione di valutazione di impatto ambientale ha dato parere favorevole al progetto definitivo del Ponte, con prescrizioni da eseguire in sede di progettazione esecutiva e in fase di esercizio. Per la maggior parte, si tratta di indagini già previste e in corso. Si stanno completando le ultime documentazioni necessarie per portare nel più breve tempo possibile il progetto al Cipess. Dopo l’approvazione da parte del Cipess, si darà avvio alla fase realizzativa di un’opera che è destinata a rivoluzionare la mobilità dal Mediterraneo verso l’Europa, migliorando la qualità della vita e le occasioni di crescita e sviluppo economico per la Sicilia, la Calabria e l’intero Paese”. Così in una nota il senatore messinese Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario della Lega in Sicilia.

