Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): “salta Cda dell’INGV, fortunatamente non sono tutti Doglioni”

“Oggi, è mancato il numero legale al consiglio di amministrazione dell’INGV convocato da Carlo Doglioni il giorno prima della decadenza del suo incarico. Probabilmente, l’interrogazione che ho depositato avrà fatto riflettere gli altri componenti del cda sull’inopportunità, vista l’imminente scadenza, di trattare ben 60 punti previsti all’ordine del giorno. Quindi, Doglioni cosa fa? Ne convoca un altro domani alle 8,30 ma, stavolta, con la ‘formuletta magica’: ‘in assenza di riscontro, si riterrà acquisita la disponibilità a partecipare alla riunione’. Un evidente ultimo disperato tentativo di far assecondare i suoi interessi”. Così in una nota il senatore messinese Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama e commissario della Lega in Sicilia.

