Ponte sullo Stretto, Durigon: “necessario per il Sud, fondamentale per collegare l’Italia al mondo”

“Noi siamo di fronte ad una mancanza di infrastrutture al Sud altissima. Il ponte sullo Stretto è necessario ed è una struttura fondamentale che collega l’Italia al mondo. È una risorsa non soltanto per il Sud ma anche per tutta l’Italia“. Così Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politche sociali parlando a margine del Forum Milano Palermo al Teatro Massimo di Palermo.

