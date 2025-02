Ponte sullo Stretto, Cannizzaro: “all’NGV tentativo disperato di Doglioni”

StrettoWeb

“È saltato oggi il Cda surreale dell’Ingv convocato da Carlo Doglioni il giorno prima della decadenza del suo incarico con 60 punti all’ordine del giorno, tra cui un accordo con Villa San Giovanni per attività contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto, un accordo che palesemente non conosce e nel quale la parola Ponte non viene mai citata. Oggi fortunatamente è mancato il numero legale al Cda. Ma Doglioni ha perseverato, convocandone un altro per domani alle 8,30 per il quale ‘in assenza di riscontro, si riterrà acquisita la disponibilità a partecipare alla riunione’. Siamo all’assurdo. Doglioni dia spiegazioni e soprattutto rinsavisca”. Così in una nota Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile nazionale di Forza Italia per il Sud.

