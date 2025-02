Ponte sullo Stretto, la battaglia cavernicola del Pd arriva al Parlamento Europeo con un evento sul “Ponte di Salvini”

StrettoWeb

“I Partiti Progressisti del Parlamento Europeo, il prossimo 19 febbraio, a Bruxelles, hanno organizzato un’occasione di confronto sul “Ponte” di Salvini e co. “E’ un’Opera che rispetta le norme UE?” Di questo ci occuperemo nel dibattito, cui parteciperà anche il Circolo PD “T.Giordano” di Villa SG, tramite il Segretario Enzo Musolino. E’ giusto ringraziare Sandro Ruotolo, il nostro parlamentare europeo di riferimento, eletto con il Partito Democratico nella Circoscrizione Sud, per l’attenzione prestata all’impegno di tutti i Democratici dello Stretto in tema di tutela del territorio, nella battaglia contro l’ impropria accelerazione su questa infrastruttura costosa e inutile che incombe sullo Stretto, carica di minacce e rischi incalcolabili”. E’ quanto afferma Enzo Musolino, Segretario del Circolo PD di Villa San Giovanni.

“Insieme a tutti i soggetti coinvolti siamo al lavoro – ormai da tempo – per un “No” documentato, scientifico, concreto, ricco di proposte alternative, che si interfaccia con un “Si” squisitamente retorico, funzionale solo alle esigenze di specifici interessi di parte. Porteremo a Bruxelles, nel Parlamento Europeo, gli atti che abbiamo ottenuto dal Ministero dei Trasporti e le interlocuzioni attivate con le Compagnie di navigazione, per chiarire l’impatto globale negativo di questo “Muro” che vorrebbero costruire tra Calabria e Sicilia”.

