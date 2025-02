Ponte sullo Stretto, anche Caridi (Lega) contesta Falcomatà: “imbarazzante e offensivo”

StrettoWeb

Anche il consigliere comunale della Lega, Caridi, ha espresso forti critiche nei confronti del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per la sua opposizione al Ponte sullo Stretto. “La posizione di Falcomatà sul ponte è imbarazzante e offensiva. Il Ponte rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del territorio e per le imprese del Mezzogiorno“, ha affermato Caridi, evidenziando come questa infrastruttura possa portare a un cambiamento positivo per l’intera regione.

Caridi ha riservato parole dure anche per il comportamento di Falcomatà durante l’incontro a Bruxelles, dove il Sindaco ha partecipato in streaming insieme ad altri esponenti del fronte No-Ponte. In quell’occasione, Falcomatà e i suoi alleati hanno espresso forti critiche al progetto, chiedendo persino l’intervento dell’Unione Europea per fermarne la realizzazione. “Una storia già vista”, ha commentato Caridi, sottolineando l’incoerenza del Sindaco, che in passato aveva definito il Museo del Mare una “faraonica cattedrale del deserto”, per poi lodarlo oggi come un progetto di valore. Secondo Caridi, “Falcomatà sta cercando di ostacolare ogni iniziativa che non si allinei ai suoi schemi politici, ignorando le reali necessità del territorio e dei suoi cittadini”.

