Ponte sullo Stretto, anche Cardia contro Falcomatà: “come sempre vengono prima gli interessi di partito…”

“Il Ponte rivoluzionerà il nostro territorio, imbarazzante l’opposizione del Sindaco del Pd a Bruxelles. Falcomatà parli solo a nome di se stesso: un vero e proprio affronto nei confronti della nostra comunità e una mancanza di rispetto verso le enormi potenzialità di questa grande opera, che creerà sviluppo e darà forza alle imprese del territorio”. Così in una nota stampa il consigliere comunale reggino della Lega Mario Cardia, nel commentare le parole di ieri a Bruxelles del Sindaco di Reggio Calabria, che ha svelato il suo “no” definitivo al progetto del Ponte sullo Stretto.

“Il ponte – prosegue Cardia – non è solo un’opera infrastrutturale, ma il simbolo di un’Italia che unisce territori, crea opportunità e dimostra che il Sud è protagonista del futuro. Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia è destinato a rivoluzionare la mobilità nel Mezzogiorno e a rafforzare il ruolo del Meridione nel contesto nazionale ed europeo. Notizie che dovrebbero riempirci di gioia e orgoglio, innanzitutto per i benefici che ne derivano per i nostri concittadini e conterranei, per le imprese. Un investimento importante targato Lega, avversato da Falcomatá per meri motivi di partito”.

“I fatti ci dicono che, anche grazie all’impegno del Senatore Minasi ed alla sua costante presenza sul territorio, la Lega sta investendo moltissimo in infrastrutture al Sud e il Ponte è il fiore all’occhiello di questa imponente strategia di sviluppo. Ad indignarci è la presenza, anche solo da remoto, del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà al fianco dei No Ponte a Bruxelles per opporsi alla costruzione del Ponte sullo Stretto. Un sindaco che non perde l’occasione di anteporre gli interessi personali di partito a quelli della comunità che dovrebbe amministrare. Un sindaco che grida “no” al ponte sullo stretto ma non è in grado di realizzare la passerella sul Calopinace”.

“Il massimo rappresentante di una Città come Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria non può non comprendere cosa possa rappresentare per il nostro territorio un’opera così importante, sotto ogni punto di vista. Opporsi al Ponte sullo Stretto significa non fare l’interesse della nostra città, dell’Area Metropolitana e della Calabria intera. Con il sostegno del neo commissario cittadino della Lega Armando Neri, continueremo a guardare alla crescita dell’area metropolitana, ad aiutare i cittadini e le imprese e a dire sì alle opere che ci consentiranno di cambiare il volto della nostra Città”, si chiude la nota.

