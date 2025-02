Polistena, il dibattito “Come mi vedo, come mi vedi: il femminile plurale” | INFO

StrettoWeb

L’8 marzo 2025, a partire dalle ore 15.00, presso il Salone delle feste del Comune di Polistena (R.C.), Via G. Lombardi, si terrà l’evento “Arte al femminile”, costituito dal concorso pittorico con annessa esposizione delle opere dei partecipanti e il dibattito “Come mi vedo, come mi vedi: il femminile plurale“, organizzato dall’Associazione Arte che parla APS, con il patrocinio del Comune di Polistena, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e del CSV – Centro servizi per il volontariato “I Due Mari” di Reggio Calabria.

Il dibattito si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione promosse dall’associazione Arte che parla APS e si rivolge a tutti, allo scopo di far riflettere sul ruolo della donna nella società odierna e sul tema degli stereotipi di genere.

Al dibattito interverranno: il sindaco della città di Polistena dott. Michele Tripodi, l’assessora alla cultura del Comune di Polistena dott.ssa Maria Catena Napoli, la presidente del CSV “I Due Mari” di Reggio Calabria dott.ssa Orsola Foti, l’arte-terapista Marilena Cucunato, la docente di scrittura creativa dott.ssa Amalia Papasidero e la psicologa dott.ssa Maria Luisa Sgandurra. Modererà l’incontro Simona Mileto, presidente dell’associazione Arte che Parla APS. Al termine del dibattito, si terrà la premiazione dei vincitori del concorso a cura della giuria.

