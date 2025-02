Play-In out, Rende perde punti pesanti contro Mola

StrettoWeb

Una partita double face. I primi due parziali molto bene, poi il buio. Perde punti salvezza, nella seconda parte del torneo di Play-In in Serie B Interregionale, la Sintegra Rende. Brutta battuta d’arresto contro Mola New Basket. Risultato che lascia l’amaro in bocca: 70-69. 20-26,16-13,15-13 e 19-17 i quattro parziali che sintetizzano appieno lo svolgimento del match.

Una partita certamente alla portata della squadra biancorossa che deve dare molto di più per chiudere anzitempo, la pratica salvezza. Il coach Pierpaolo Carbone infatti parla di “opportunità persa” ma non perde la fiducia nei suoi atleti. In settimana si torna al lavoro tecnico ma anche mentale per imprimere una consapevolezza diversa rispetto alle potenzialità dei singoli ed all’obiettivo sportivo che non può assolutamente sfuggire. Attenzioni massime e piena concentrazione per la prossima, fondamentale, gara casalinga al PalaQuattromiglia di Rende.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.