Anche il Comune di Platì sostiene la candidatura di Reggio Calabria a Capitale della Cultura

Il Comune di Platì si schiera con entusiasmo a favore di Reggio Calabria, recentemente selezionata tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027. A esprimere questo sostegno è il Vicesindaco e Presidente della Commissione Cultura del Comune di Platì, Giovanni Sarica. “Reggio Calabria rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore per la nostra regione e per l’intero Paese”, ha dichiarato Sarica.

“La sua candidatura a Capitale della Cultura è un’opportunità imperdibile per mettere in luce le nostre tradizioni, la nostra arte e la nostra storia. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa, che non solo promuoverà la città, ma porterà benefici a tutta la Calabria”. Il Vicesindaco ha invitato tutti i cittadini e le istituzioni a unirsi a questo importante progetto, evidenziando come la cultura possa fungere da catalizzatore per lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

“È fondamentale che ciascuno di noi contribuisca attivamente a questa causa, partecipando agli eventi e alle iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi”, ha aggiunto Sarica. Il Comune di Platì continuerà a seguire con attenzione l’iter della candidatura e offre il proprio supporto in ogni fase del processo, convinto che insieme si possa raggiungere un traguardo significativo.

