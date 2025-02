Pioggia di incarichi e assunzioni irregolari alla Regione Calabria tra 2017 e 2020, indagati l’ex Presidente Oliverio, due suoi assessori e tanti politici del Pd | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

La Procura di Catanzaro ha notificato un avviso di conclusione indagini a carico di 31 persone tra le quali l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e gli ex assessori regionali Luigi Incarnato e Alfonso Dattolo, in relazione ad un’indagine relativa a presunte irregolarità nell’assegnazione di incarichi in ambito regionale. Lo scrive la Gazzetta del Sud. Destinatari del provvedimento sono dirigenti regionali, professionisti, imprenditori, esponenti delle forze dell’ordine e politici a carico dei quali sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di corruzione, falsità ideologica, peculato, truffa, concussione e accesso abusivo alla banca dati delle forze dell’ordine per fatti che sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2020.

Il provvedimento della Procura, guidata da Salvatore Curcio, porta le le firme dell’uscente Vincenzo Capomolla, dell’aggiunto Giancarlo Novelli e dei sostituti Irene Crea e Paolo Sirleo. Si tratta al momento solo di ipotesi, le persone raggiunte dall’avviso avranno adesso 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentiti dagli inquirenti o depositare memoria difensiva per chiarire gli addebiti che gli vengono mossi. Soltanto alla scadenza di questo termine la Procura potrà procedere con la richiesta di rinvio a giudizio o al contrario chiedere l’archiviazione delle accuse.

In particolare secondo quanto emerge dall’avviso, l’attuale direttore generale del dipartimento regionale Politiche della Montagna e Forestazione della regione Calabria, Domenico Pallaria, avrebbe avuto il potere di decidere incarichi e assunzioni, ma anche appalti e finanziamenti. In una circostanza, per quanto concerne la proroga di contratti per la Protezione civile, viene ipotizzato che Pallaria, su istigazione e richiesta anche dell’ex presidente della Regione Mario Oliverio, avrebbe attestato il falso per giustificare un rinnovo di incarico. All’ex assessore regionale Luigi Incarnato, in qualità di commissario liquidatore di Sorical, si contestano circostanze legate alla vicenda della gestione di una diga e alla realizzazione di un impianto rifiuti. Emerso anche il coinvolgimento di Francescantonio Stillitani, imprenditore turistico ed ex assessore regionale, destinatario agevolazioni per l’ottenimento di un contributo regionale a fondo perduto di 10 milioni per le sue attività turistico-alberghiere.

I nomi degli indagati:

Giovanna Belvedere Marisa Citriniti Ercole D’Alessandro Luciano D’Alessandro Alfonso Dattolo Giovanni Forciniti Franco Albano Formoso Giada Fulini Odeta Hasaj Luigi Incarnato Claudio Larussa Gregorio Lillo Odoardi Salvatore Madia Daniele Magnante Matteo Magni Giovanni Marra Angelina Molinaro Antonio Nisticò Gerardo Mario Oliverio Marco Paladino Domenico Maria Pallaria Cristian Pancotti Salvatore Rotundo Nazzareno Giuseppe Rudi Alessandro Rugolo Luigi Russo Gianfranco Scarfone Francescantonio Stillitani Antonio Luigi Talarico Antonio Veccari Sergio Vittadello

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.