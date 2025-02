Piazza del Popolo, l’appello: “non si stravolga l’identità architettonica e storica”

StrettoWeb

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano, in relazione al dibattito che si sta svolgendo in città su Piazza del Popolo, rivolge un appello “a tutti gli Enti direttamente o indirettamente responsabili della stessa Piazza [Demanio, Amministrazione comunale, Ministero della Cultura (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Reggio Calabria e Vibo Valentia) e Regione Calabria] affinché si progetti e si avvii al più presto un intervento di recupero e restauro che non stravolga l’identità architettonica e storica della piazza rispettando i vincoli monumentali apposti per la sua tutela al fine di ridare dignità ad uno spazio urbano che è stato sempre parte integrante della stessa città”.

“Inoltre occorre progettare un intervento di recupero del mosaico di Angelo Canevari, posto all’interno del podio monumentale dell’ex Federazione fascista per renderlo visitabile al fine di accrescere ulteriormente l’offerta culturale della nostra città ai turisti che raggiungono Reggio Calabria. Al contempo è necessario ed urgente un intervento di risanamento e riqualificazione dell’immobile posto all’incrocio tra Via Mons. De Lorenzo e la Via XXV luglio anche e soprattutto per la presenza di testimonianze della città greca di Rhegion di un’area destinata in età ellenistica ad attività artigianali, scoperta ed indagata dalla Soprintendenza archeologica”.

“Infine per ciò che attiene all’area mercatale riteniamo che rientri negli obblighi dell’Amministrazione comunale assicurare ai cittadini che risiedono nella zona di Piazza del popolo la presenza di un’area mercatale nei modi e nelle forme che la stessa Amministrazione riterrà opportune anche nel rispetto della legalità”.

