Petilia Policastro, il 28 febbraio “Diagnosi precoce, strategie di prevenzione e di gestione delle demenze” | INFO

Il 28 febbraio si svolgerà a Petilia Policastro (KR) una giornata di sensibilizzazione sul tema delle malattie neurodegenerative. Durante la mattinata, dalle 10 alle 13:30, si terrà uno screening gratuito delle funzioni cognitive a cura dei professionisti dell’Associazione per la Ricerca Neurogenetica aps (ARN) di Lamezia Terme presso il Santuario della Santa Spina – 5 Pietre.

Alle persone che intendono partecipare, che possono prenotarsi al numero 375 7984594 da lunedì 24 febbraio (telefonare dalle 9 alle 13 o dalle 15 alle 19), sarà somministrato un breve test che ha lo scopo di fornire informazioni sul profilo cognitivo generale. Uno screening è solo il primo passo di un articolato percorso di valutazione ed intervento; infatti, non è sufficiente ad ottenere una diagnosi di decadimento o compromissione cognitiva, ma può aiutare ad evidenziare eventuali difficoltà per le quali può essere utile un approfondimento diagnostico più completo.

Nel pomeriggio, dalle 17 e nella stessa sede, ci sarà un incontro pubblico “Diagnosi precoce, strategie di prevenzione e di gestione delle demenze” con particolare attenzione alla Demenza Frontotemporale. Partner scientifico dell’evento è infatti l’Associazione Italiana Malattia Frontotemporale (AIMFT), per la quale saranno presenti la presidente Silvana Morson e la Prof.ssa Chiara Cerami (IUSS Pavia), affiancate dalla prof.ssa Amalia Bruni (già direttrice del Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme) e Antonio Laganà (presidente ARN).

Presenzieranno il sindaco e l’assessora alle politiche sociali di Petilia Policastro, Simone Saporito e Carmelina Comberiati, il sindaco di Roccabernarda Luigi Foresta, e Lucia Ierardi, membro del Chapter Crotone-Santa Severina di Filitalia International e del comitato familiari Centro di Neurogenetica. Modererà Candida Marrazzo, presidente Rotary Club Petilia Policastro. L’evento è organizzato grazie all’impegno e al contributo dei Comuni di Petilia Policastro e di Roccabernarda, Rotary Club di Petilia Policastro e Filitalia International Santa Severina.

Il giorno successivo, l’1 marzo alle ore 11 a Lamezia Terme (CZ), avrà luogo l’inaugurazione della sezione regionale dell’Associazione Italiana Malattia Frontotemporale (AIMFT), presso Casa Alzal, un centro di aggregazione sociale che dal 2002 offre supporto a persone affette da demenza e declino cognitivo. Grazie a questo riconoscimento la struttura, gestita da ARN, si conferma un punto di riferimento fondamentale anche per le famiglie che si trovano a convivere con la demenza frontotemporale, una forma di malattia che non riguarda esclusivamente la terza età, ma che può colpire anche persone in età adulta. Questa forma di demenza è caratterizzata da disturbi del comportamento e del linguaggio, che rendono ancora più difficile la gestione quotidiana dei pazienti e dei loro cari.

ARN è attiva dal 1992 sul territorio, con sede a Lamezia Terme, dove si occupa di fornire assistenza nel campo delle demenze. In particolare, gestisce Casa Alzal e promuove il progetto “Caffè Alzheimer”, un’iniziativa pensata per le famiglie che desiderano trascorrere del tempo di qualità attraverso attività condivise, accompagnate da personale altamente qualificato. L’associazione coordina inoltre diverse attività sul territorio, tra cui screening cognitivi per la popolazione e l’organizzazione di eventi scientifici e culturali.

