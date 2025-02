Terremoto, forte scossa avvertita dalla popolazione in Calabria e Sicilia | MAPPE e DATI

StrettoWeb

Una forte di terremoto è stata avvertita alle ore 19:11 di questa sera in tutta la Calabria ed in qualche zona della Sicilia. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 4.3 con epicentro nel Mar Tirreno tra le Isole Eolie ed il golfo di Nicotera. Il sisma è avvenuta a grande profondità, nello specifico 182 chilometri. Paura tra la popolazione a Vibo Valentia, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Reggio, Messina. Non si registrano danni a cose o persone.

Da evidenziare che nel basso Tirreno si verificano molto spesso terremoti profondi compresi tra i 100 e i 500 chilometri, cosa che non avviene in nessuna altra zone d’Italia. In alcuni casi questi terremoti hanno magnitudo anche rilevante.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.