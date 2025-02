La passeggiata per la prevenzione a Milazzo: centinaia di screening e vaccinazioni

StrettoWeb

La Passeggiata per la Prevenzione tenutasi domenica 23 febbraio è stata un grande successo, grazie alla partecipazione entusiasta di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. L’evento ha unito sport e salute, promuovendo l’importanza di stili di vita sani e della prevenzione. “Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, le associazioni, gli sponsor e le persone che hanno partecipato attivamente, dimostrando con la loro presenza quanto credano nell’importanza di queste iniziative. Ognuno, con impegno e passione, ha reso possibile il successo dell’evento. Questo risultato dimostra che l’unione fa la forza e che, insieme, possiamo sensibilizzare e accrescere la consapevolezza collettiva sul nostro ruolo nella salvaguardia della salute.” questo il commento dell’Assessore comunale ai beni culturali Lydia Russo.

“Un ringraziamento speciale va a chi ha acquistato le magliette solidali. Grazie a questa generosa iniziativa, sono stati raccolti ben 1.050€, interamente devoluti all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), a supporto della ricerca contro il cancro. Inoltre, l’ “Associazione Salus C. D’Agostino Onlus” ha raccolto fondi che contribuiranno a finanziare importanti iniziative, come la “Navetta del Sorriso”, che offre trasporti gratuiti per i malati oncologici in trattamento presso l’ospedale di Taormina.”

Inoltre, l’U.O.C. SPEM dell’ASP ME e l’U.O.S.D. Igiene Ospedaliera del Policlinico Universitario G. Martino di Messina hanno effettuato numerose vaccinazioni per l’HPV e numerose prenotazioni per screening oncologici.

