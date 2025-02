Partnership Italia-Emirati Arabi, Lanza: “contributo fondamentale di Forza Italia e prospettive future per Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Un risultato storico per le relazioni internazionali dell’Italia e le prospettive di crescita, con il contributo decisivo di Forza Italia, che potrà fornire prospettive future anche per Reggio Calabria quale crocevia economico e culturale del Mediterraneo”. Questo il commento del Responsabile del Dipartimento Politica Estera del Coordinamento Forza Italia Giovani di Reggio Calabria, Dott. Pierfrancesco Maria Lanza, all’esito della prima visita ufficiale a Roma del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, del 23-24 febbraio.

Eccellenza delle relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti

La visita ha confermato l’eccellenza delle relazioni bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti rilanciate con la precedente visita del Presidente Meloni negli Emirati del marzo 2023 e l’avvio di un partenariato strategico. Durante le giornate del 23 e 24 febbraio sono stati annunciati investimenti da parte degli Emirati Arabi Uniti in Italia per 40 miliardi di dollari e sono state firmate oltre 40 intese, sia a livello governativo sia nel settore privato, grazie anche all’impulso del Business Forum Italia-Emirati che ha visto la partecipazione di oltre 200 aziende italiane ed emiratine.

Decisivo il contributo di Forza Italia

Decisivo il contributo di Forza Italia mediante il lavoro del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in prima fila per la preparazione e i lavori delle due giornate di incontri e il raggiungimento di questi straordinari obiettivi. Il Ministro vede negli Emirati un asso nella manica per l’export italiano verso il Medio Oriente e il Nord Africa, e ha definito il Paese del Golfo “partner economico strategico” per gli interessi italiani.

La cooperazione tra i due Paesi abbraccerà settori strategici per le nostre economie, tra i quali: difesa, industria e tecnologie avanzate, trasporti, energia, minerali critici, farmaceutica, intelligenza artificiale, università e ricerca. Da ultimo si segnala il raggiungimento di un’intesa per la cooperazione nel settore del patrimonio culturale del Medio Oriente e Nord Africa e per la cooperazione economica tra Italia, Emirati e Paesi africani, anche nell’ottica dell’attuazione del Piano Mattei per lo sviluppo degli Stati dell’Africa.

“Risvolti positivi per Reggio Calabria”

Secondo Lanza, queste due ultime intese in particolare, “potranno avere risvolti positivi indiretti anche per la città di Reggio Calabria, in un’ottica di internazionalizzazione che è da tempo inclusa nella strategia di Forza Italia per rendere Reggio e la provincia un luogo attrattivo, quale punto chiave del Mediterraneo e fondamentale crocevia economico e culturale”.

