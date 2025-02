Al via il progetto lettura per l’IC Bova Marina, Condofuri, Brancaleone e Bruzzano

StrettoWeb

“Parola alle parole”. Al via il progetto lettura promosso e ideato dall’Associazione CGS SALES-APS e destinato agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Bova Marina, Condofuri, Brancaleone e Bruzzano. Il percorso, realizzato grazie anche al patrocinio della Fondazione “Caterina Marzano” Onlus, si propone come fine ultimo quello di avvicinare i bambini e i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente e al contempo alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive.

La lettura è infatti un importante strumento educativo che permette agli studenti di sviluppare le proprie capacità linguistiche, cognitive e emotive. Ma l’esperienza della lettura diventa ancora più significativa quando gli studenti hanno la possibilità di incontrare direttamente l’autore delle storie che hanno letto. Incontrare l’autore permette di entrare in contatto con la persona che ha creato quel mondo fantastico che li ha catturati e che ha saputo emozionarli con le sue parole, offre la possibilità di porre domande, di approfondire la comprensione dei temi trattati nel libro e di scoprire nuovi dettagli e curiosità legate alla storia.

Due le fasi del progetto: la lettura in classe di alcuni testi del noto scrittore calabrese Michele D’Ignazio a cui seguiranno dei laboratori di lettura e delle attività appositamente predisposti , e l’incontro, in occasione del Maggio dei Libri, con l’autore stesso. “Storia di una matita” e “Fate i tuoni” sono i titoli scelti dalle associazioni proponenti che ne hanno donato 10 copie alla scuola, durante l’ incontro con il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo dott. Fortunato Surace. Nel primo, destinato agli studenti della scuola primaria, i bambini si rispecchieranno nel protagonista, dal nome Lapo, e impareranno attraverso di esso che la fantasia permette di viaggiare, di creare mondi che non esistono, ma la passione e l’impegno sono quelli che ci aiutano a realizzare i propri sogni.

Il secondo, destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, rappresenta un grido alla solidarietà, all’amore verso il prossimo. In esso l’autore lancia un messaggio quello di farsi sentire, di fare tempesta per allontanare l’aridità. “Come associazioni di promozione sociale, crediamo fermamente che i libri siano portali verso mondi infiniti, strumenti potenti per stimolare la creatività, la curiosità e la crescita personale – hanno aggiunto i volontari delle associazioni proponenti –, con questo progetto desideriamo offrire ai piccoli studenti del nostro territorio l’opportunità di immergersi in storie avvincenti, di ampliare i propri orizzonti e di scoprire il piacere della lettura condivisa. La lettura è un’attività preziosa che dovrebbe far parte della vita di tutti e la scuola rappresenta il posto giusto per alimentarne l’interesse e la passione“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.