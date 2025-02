Terremoto a Paola, sfiduciato il sindaco Giovanni Politano

StrettoWeb

Terremoto politico a Paola dove Giovanni Politano, sostanzialmente, non è più il sindaco della cittadina in provincia di Cosenza. Hanno decretato la fine dell’amministrazione comunale un atto ufficiale sottoscritto da ben 9 consiglieri comunali. Decisiva per il buon essito della sfiducia l’adesione del consigliere Sandra Serpa.

I motivi della scelta sono stati la “fallimentare gestione amministrativa, economica e finanziaria – si legge nel documento – nonché delle gravi inadempienze che hanno caratterizzato la sua azione di governo della città”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.