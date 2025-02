Pane duro per il Catania, ad Altamura resta in 10 e non va oltre l’1-1 | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ancora un pareggio deludente per il Catania che sul campo dell’Altamura non va oltre l’1-1. Seconda X consecutiva per gli etnei dopo il pareggio del turno precedente contro la Casertana. La squadra di Mimmo Toscano va sotto nel punteggio a metà del primo tempo, poi trova il pari in pieno recupero, nella ripresa sfiora il vantaggio ma rischia anche di capitolare. Il rosso a Stroppa per fallo di reazione impedisce l’arrembaggio finale e mette a rischio anche il punto guadagnato.

Altamura-Catania: il racconto del match

Un’occasione per parte a inizio gara: prima ci prova di testa Gega, Viola risponde presente; poi Leonetti trova l’opposizione di Dini che manda in angolo. Al 23′ viene fischiato un calcio di rigore in favore dell’Altamura: Rolando viene abbattuto da Celli, l’arbitro non ha dubbi. Leonetti spiazza Dini dal dischetto per l’1-0. Poco dopo Rolando sfiora il 2-0 con una conclusione da fuori. Al 46′ arriva il pari del Catania: Celli sfonda a sinistra, palla dentro sull’inserimento di Jimenez che di testa non può sbagliare.

Nella ripresa Frisenna sfiora il gol in allungo su assist di De Rose al 49′. Al 63′ Dini risponde presente su Simone. All’81’ Onofrietti salta metà difesa del Catania ma Palermo, in area piccola, spara alto. All’85’ rosso diretto a Stoppa per fallo di reazione dopo un contatto in area. All’87’ Palermo sfonda in area ma con il mancino non inquadra lo specchio.

Incredibile all’89’ con Viola in libera uscita fino alla linea del fallo laterale, l’estremo difensore perde tempo nel rientrare litigando con un avversario e lascia la porta sguarnita, De Rose prova a battere a rete da posizione defilata ma non trova lo specchio. Finisce 1-1.

Risultati 28ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 21 Febbraio

Ore 20:30

Picerno-Taranto 7-0

Sabato 22 febbraio

Ore 17:30

Casertana-Avellino 1-2

Juventus U23-Giugliano 0-0

Latina-Benevento 1-1

Turris-Cavese 1-2

Domenica 23 febbraio

Ore 15:00

Altamura-Catania 1-1

Crotone-Monopoli 2-0

Foggia-Potenza 3-4

Ore 17:30

Sorrento-Audace Cerignola

Lunedì 24 febbraio

Ore 20:30

Acr Messina-Trapani

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 54* Avellino 52 Monopoli 49 Benevento 48 Crotone 46 Potenza 46 Giugliano 41 Picerno 40 Catania 40 (-1) Trapani 39* Sorrento 38* Juventus U23 36 Foggia 35 Altamura 34 Cavese 33 Latina 30 Casertana 28 ACR Messina 25* Turris 6 (-11) Taranto -6 (-19)

*Una partita in meno

Programma 29ª Giornata Serie C Girone C

Venerdì 28 febbraio

Ore 20:30

Giugliano-Turris

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Altamura-Latina

Ore 17:30

Taranto-Crotone

Domenica 2 marzo

Ore 12:30

Avellino-Juventus U23

Ore 15:00

Audace Cerignola-Trapani

Catania-Foggia

Monopoli-ACR Messina

Ore 17:30

Benevento-Sorrento

Potenza-Picerno

Lunedì 3 marzo

Ore 20:30

Cavese-Casertana

