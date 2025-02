La Pallavolo Messina strappa un punto alla quotata Akis Volley

StrettoWeb

La Pallavolo Messina chiude il proprio girone d’andata in Serie D femminile, nel recupero di domenica sera contro l’Akis Volley, con una sconfitta che arriva al tiebreak e porta quindi in dote un punto alla classifica di capitan Tringali e compagne. Le favorite della vigilia erano le ospiti che avevano più del doppio dei punti in classifica, ma la formazione di coach Triolo, nonostante l’assenza tra le altre di Puglisi, ha lottato alla pari per buona parte del match regalandosi un punto e avendo la possibilità di vincerla al quinto set.

Si sono visti miglioramenti tecnici con tanto gioco per le centrali D’Alia e Corso e soprattutto mentalmente la squadra ha tenuto meglio di tante altre partite giocate nelle settimane precedenti. Nello starting six Zuco schierata al palleggio e Di Blasi suo opposto, in posto 4 Tringali e Lauro, D’Alia e Corso centrali con Giuliana Fulci libero. A partita in corso spazio anche per Lipari, Ruggeri, Lo Nostro, Lombardo, Santoro e Ielo.

Il girone di andata si chiude a quota sette punti per la Pallavolo Messina in terzultima posizione, le vittorie da tre punti sono arrivate in casa contro la Pgs Juvenilia e in trasferta sul campo di Viagrande, la sconfitta contro l’Akis Volley al tiebreak, il primo disputato quest’anno, aggiunge un punto e tanto morale alla squadra che settimana prossima inizierà il girone di ritorno alla Juvara contro il Giardini del Volley.

Il commento di Massimiliano Triolo

Massimiliano Triolo, coach Pallavolo Messina: “Siamo abbastanza soddisfatti perché finalmente si è visto in campo il frutto degli allenamenti e abbiamo portato un punticino che male non fa al morale e alla classifica. Lanciamo un segnale che non siamo un fanalino di coda, certo eravamo abituate ad un altro ritmo ma dimostriamo che possiamo restare in questa categoria. Il rammarico più che nel tiebreak c’è nel terzo set dove potevamo fare meglio dopo il set vinto, il piano partita ha funzionato perché le abbiamo ben contenute e abbiamo giocato bene al centro. Spero nel girone di ritorno, ora che abbiamo affrontato tutte le avversarie, di prenderci qualche punto in più e riscattare alcune prestazioni dell’andata per dare lustro alla società e al nostro pubblico che anche oggi ci ha seguito numeroso”.

Le dichiarazioni del vice-capitano Claudia Di Blasi

Claudia Di Blasi, opposto e vice capitano: “Eravamo un po’ svantaggiate perché ci mancava qualcuna ma nonostante ciò siamo riuscite a fare abbastanza bene, ma potevamo fare meglio perché l’avversario era alla nostra portata. Abbiamo giocato meglio rispetto ad altre partite dove psicologicamente mollavamo e quindi il miglioramento si è visto. La classifica non rispecchia il nostro valore, siamo partite male e con l’umore basso. Ci stiamo riprendendo e come gruppo siamo unite e propositive, siamo migliori di quanto dica la classifica e lo proveremo nel girone di ritorno”.

Pallavolo Messina-Akis Volley 2-3 (22-25 25-15 17-25 25-15 10-15)

Nel primo parziale prova la fuga l’Akis Volley (3-7) reazione locale con il capitano Tringali che firma l’8-8 pari. Si prosegue punto a punto fino alle fasi finali, Lauro mette a terra il punto del 20-19 poi arriva il break decisivo delle ospiti (2-6) che chiude il primo parziale per 22-25. Nel secondo prova la fuga la Pallavolo Messina sull’8-5 con Corso, doppiate le avversarie (12-6) e vantaggio che continua ad aumentare col primo tempo di D’Alia sul 19-10. Nel finale spazio anche alle giocatrici in panchina con Tringali che pareggia i conti sul 25-15.

Nel terzo non prosegue il buon momento delle padrone di casa che si trovano costrette a inseguire (3-6), sono loro ad essere doppiate sotto 8-16 con l’Akis Volley che senza troppi problemi si riporta avanti nel conto dei set sul 17-25. Nel quarto nuovamente partenza migliore delle ragazze di coach Triolo, il 3-0 iniziale viene migliorato col passare dei punti dall’ace di Tringali (15-9) e dall’attacco di Lauro per il 17-9. Nel finale dilaga fino al 24-11 la formazione di casa prima di trascinare la sfida al tiebreak (25-15).

Nel quinto e decisivo set il primo vantaggio è per le ospiti sul 2-4, la Pallavolo Messina accusa il colpo (4-9). Prova a rientrare ma si ferma sul 9-11, l’Akis Volley non trema e non fa regali chiudendo la pratica per 10-15.

Classifica serie D femminile girone B

New Randazzo Volley 30 punti Zafferana Volley 29 punti New Volley Team Torregrotta 25 punti Barcellona 22 punti Giardini del Volley 21 punti Akis Volley 16 punti Nebrodi Volley 15 punti Pgs Juvenilia 14 punti Universal Viagrande 10 punti Pallavolo Messina 7 punti Roccalumera Pallavolo 6 punti Libertas Volley Messina 3 punti

