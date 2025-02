La SSD UniMe frena e cede il primato in Serie B. A Catania la Copral Waterpolo vince 13-10

StrettoWeb

Ottavo turno amaro per la SSD UniMe che, dopa una settimana di pausa, torna in acqua a Catania e si trova costretta a fermare la sua corsa per mano della Copral Waterpolo, che si aggiudica il match con il finale di 13-10. A Zurria i padroni di casa infliggono la seconda battuta d’arresto stagionale alla truppa allenata da Ciccio Misiti che, ferma a quota 18 punti in classifica, deve cedere il primato del Girone 4 di Serie B alla Nuoto 2000 Napoli, vittoriosa di fronte al proprio pubblico contro il Circolo Villani S. Prisco (12-7) ed adesso tre lunghezze avanti rispetto ai messinesi, e si fa scavalcare nuovamente in graduatoria dall’Ortigia Academy, che vince in casa della Roma Waterpolo (14-9) e raggiunge quota 20 punti.

Commento

La sconfitta sicuramente lascia l’amaro in bocca a Giacoppo e compagni che, però, hanno subito la possibilità di rifarsi nel prossimo turno di campionato, l’ultimo del girone d’andata, quando gli universitari saranno di scena alla Cittadella Sportiva Universitaria (sabato 1 marzo, ore 15.00) ed il calendario ha in programma degli incroci interessantissimi per la parte alta della classifica. I messinesi, infatti, ospiteranno tra le mura amiche dell’impianto universitario il San Mauro Nuoto: la compagine napoletana tallona la SSD UniMe a quota 16 punti (cosi come la Copral Waterpolo, impegnata in casa della Cesport) e, quindi, in palio ci sono punti pesantissimi. Fari puntati anche sul big match di giornata, con lo scontro tra Nuoto 2000 Napoli ed Ortigia Academy, rispettivamente prima e seconda del Girone 4, che potrebbe rivoluzionare ulteriormente la classifica.

Classifica

Nuoto 2000 Napoli: 21

Ortigia Academy: 20

SSD UniMe: 18

San Mauro Nuoto: 16

Copral Waterpolo: 16

Cesport Italia: 9

Roma Waterpolo e Circolo Villani S. Prisco: 6

Villa Aurelia SC e Basilicata Nuoto 2000: 3

