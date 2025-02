Pallanuoto, in serie A la Smile Cosenza femminile impegnata con la Lazio. Doppio impegno per la serie C e Under 18

StrettoWeb

Per la quarta giornata del girone di ritorno, la Smile Cosenza femminile sarà impegnata nella trasferta di Acilia-Roma, presso il centro sportivo Le Cupole, per la partita contro Ss Lazio nuoto, valevole per la serie A1. Appuntamento ore 18,30. “La partita di sabato è molto importante per il nostro campionato. La Lazio è una squadra in crescita e sappiamo che giocare in casa loro rappresenta una difficoltà in più. Noi dalla nostra, abbiamo voglia di riscatto, di portare i 3 punti a casa. Faremo di tutto per riuscirci, dimostrando a noi stesse chi siamo davvero”, spiega con determinazione Federica Morrone, capitano della squadra rossoblù. Arbitri dell’incontro Bonavita Gianfranco / Gomez Mattia. Sabato impegnativo anche per la maschile in serie C che gioca in casa contro Cus Palermo. Domenica under 18, sempre a Cosenza, altra partita ancora.

Le parole di Runco

Ad entrare nel merito delle due sfide è l’atleta cosentino Adamo Runco. “La partita di sabato sarà molto difficile in quanto non conosciamo gli avversari, è la nostra prima partita in casa della stagione quindi sarà molto emozionante e divertente. Dopo la vittoria di sabato dobbiamo fare di tutto per poter vincere soprattutto in casa nostra, sarà importante approcciare bene dal primo minuto, ma mi fido di tutti i miei compagni e sono convinto che sarà così. Speriamo di avere più pubblico possibile sugli spalti pronti ad aiutarci e sostenerci”, spiega Adamo Runco. E poi “domenica affronteremo altre due partite difficili ma siamo un bel gruppo che lavora per poter arrivare alle finali come lo scorso anno. Per ora siamo concentrati e pronti ad affrontare questi prossimi impegni. Daremo il massimo per poter portare a casa il risultato”, la promessa.

