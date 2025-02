Pallanuoto maschile, Serie C: Smile Cosenza perde a Catania

StrettoWeb

Perde per 10-8 la Smile Cosenza, impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto. Ha avuto la meglio Triscelon Catania. 1-4, 3-2, 3-1, 3-1 i quattro parziali. Quattro reti per De Luca, due per Falsetta, una a testa per Palermo e Chiappetta.

“Abbiamo buttato alle ortiche una partita che, secondo me, meritavamo di portare a casa”, il commento a caldo di mister Gianmarco Manna. “Ci siamo innervositi per qualche errore grossolano in attacco che, di solito, non commettiamo e poi per la condizione ambientale che abbiamo trovato. Da lì in poi abbiamo avuto un blackout, soprattutto nel terzo e quarto tempo dove non abbiamo saputo arginare il loro gioco. Nonostante questo- ha avuto modo di dire Manna- per certi tempi abbiamo fatto un’ottima partita, gestendo bene ogni situazione. Purtroppo paghiamo ancora qualche pecca di inesperienza ma siamo sicuri di rifarci già alla prossima partita”.

