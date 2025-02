Pallanuoto, domani importante sfida per la Smile Cosenza

StrettoWeb

“Sabato ci aspetta una partita difficile: affronteremo la Brizz in casa. Dopo la sconfitta della precedente trasferta a Catania, io e miei compagni abbiamo voglia di riscatto,daremo il massimo per prenderci questi 3 punti”. Ad introdurre la partita di sabato nella vasca della piscina comunale di Cosenza, tra Smile e Brizz, prevista alle ore 12 per il campionato di serie C maschile pallanuoto, è direttamente Emilio Palermo, centroboa, molto forte, fondamentale per la squadra sia come giocatore che uomo spogliatoio. “In settimana abbiamo lavorato bene durante gli allenamenti e sono sicuro che faremo una buona prestazione di squadra”, ha rimarcato l’atleta cosentino, allenatore da mister Gianmarco Manna.

C’è voglia di riscatto in casa rossoblù e gli allenamenti della settimana fanno ben sperare. Come sempre, l’ingresso in piscina è gratuito mentre l’attesissima sfida può essere anche seguita, in diretta web, sul canale youtube della società bruzia.

