Il Palermo passa, rivede gli incubi e poi la rimette in sesto: 2-2 contro il Mantova, ma al “Barbera” partono i fischi

Bicchiere mezzo pieno per come si era messa e per l’inferiorità numerica nel finale; bicchiere mezzo vuoto per il vantaggio, per il risultato, per l’avversario in difficoltà in questo periodo e per una classifica non bellissima. Il Palermo non sa più vincere, torna a vedere i fantasmi dopo il vantaggio, ma alla fine strappa un pari: al “Barbera” è 2-2 contro il Mantova. Il successo manca da quattro partite, la squadra resta fuori dai playoff e i tifosi hanno perso la pazienza: fischi per mister Dionisi al momento dell’uscita dal campo di Pohjanpalo.

La partita

Brivido iniziale per i rosanero: contatto Mensah-Verre in area, per l’arbitro è rigore. Il Var, però, annulla tutto. L’inizio è shock per il Palermo, infatti il primo squillo è solo al quarto d’ora. Ma piano piano la squadra di Dionisi esce dal guscio e trova anche il gol, proprio con Verre, alla mezz’ora. Il gol “sveglia” i padroni di casa, che dopo tanti rischi passano e gestiscono il vantaggio fino all’intervallo.

E’ ad inizio ripresa, però, che va in scena il secondo (anzi l’ennesimo) harakiri siciliano, di quelli che se ne vedevano con frequenza quando in panchina c’era Corini: bastano dieci minuti al Mantova, infatti, per ribaltarla clamorosamente, quando la partita sembrava in gestione. Prima Mensah, poi Brignani, è 1-2 all’ora di gioco. Nel mezzo, un’occasione di Pohjanpalo, che dopo l’1-2 colpisce anche un palo. Insomma, soliti incredibili blackout ma anche tanta sfortuna, per il Palermo, che trova il meritato pari poco dopo – su rigore – sempre con Pohjanpalo, premiato con il primo gol in rosanero dopo esserci andato due volte vicino: l’ex Venezia realizza dal dischetto dopo il contatto Le Douaron-De Maio. La gioia, però, viene smorzata quasi subito per via del rosso sventolato a Ceccaroni, a causa di una manata a gioco fermo ad Artioli. Palermo in 10 nel finale e rimonta che diventa complicata. Quantomeno, però, i rosanero mantengono il risultato e alla fine portano a casa un punto.

Risultati 26ª Giornata Serie B

Venerdì 14 febbraio

Ore 20.30

Catanzaro-Cittadella 1-0

Sabato 15 febbraio

Ore 15.00

Carrarese-Salernitana 3-2

Modena-Spezia 1-1

Sassuolo-Brescia 2-0

Sudtirol-Sampdoria 2-1

Ore 17.15

Bari-Cremonese 1-1

Domenica 16 febbraio

Ore 15.00

Frosinone-Reggiana

Juve Stabia-Cosenza 3-0

Palermo-Mantova 2-2

Ore 17.15

Cesena-Pisa

Classifica Serie B

Sassuolo 61 Pisa 53* Spezia 50 Cremonese 41 Catanzaro 39 Juve Stabia 39 Bari 34 Cesena 33* Palermo 32 Modena 31 Carrarese 30 Cittadella 30 Brescia 29 Reggiana 29 Mantova 29 Sampdoria 28 Sudtirol 28 Salernitana 25 Frosinone 23 Cosenza 21 (-4)

*Una partita in meno

Prossimo turno Serie B (27ª giornata)

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.30

Sampdoria-Sassuolo

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00

Cittadella-Modena

Mantova-Bari

Pisa-Juve Stabia

Reggiana-Carrarese

Ore 17.15

Cremonese-Cesena

Domenica 23 febbraio

Ore 15.00

Cosenza-Palermo

Spezia-Catanzaro

Ore 17.15

Salernitana-Frosinone

