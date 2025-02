Palermo, nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Cesare Capitti

StrettoWeb

Promossa dalle Associazioni BCsicilia, AnSe, A.I.Q.Re.S., Fidapa Palermo Mondello e Kermesse, si terrà venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 17,30 presso la sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, il secondo appuntamento dell’iniziativa “Incontro con l’Autore”. A confrontarsi con i promotori e il pubblico presente sarà lo scrittore Cesare Capitti. Dopo i saluti di Nicolò Grimaldi, Presidente dell’A.I.Q.Re.S., Gaetano Di Fazio, Presidente provinciale AnSe e Giorgio Fiammella, Associazione Kermesse, dialogherà con l’Autore Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordina l’iniziativa Anna Scialabba, Presidente Fidapa Palermo Mondello.

Biografia Capitti

Cesare Capitti (1951) architetto, già Dirigente Capo Servizio del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato regionale del Territorio Ambiente della Regione Siciliana, attualmente svolge attività di Cultore del Settore ICAR 21 Urbanistica, presso il Dipartimento di Progetto e Costruzione Edile della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo. Già componente del Consiglio Regionale dell’Urbanistica (CRU), della Commissione per il risanamento delle zone “A” e “B1” del P.R.G. del Comune di Ragusa (Commissione edilizia Ragusa Ibla). Esperto in restauro e recupero di Centri Storici; ha partecipato nella qualità di rappresentante del Dipartimento Urbanistica nella commissione speciale per il paesaggio istituita ai sensi dell’art. 148 del codice dei Beni Culturali e Ambientali (Osservatorio, Piani Paesistici). Ha svolto attività di docenza presso la facoltà di Architettura e di Ingegneria dell’università degli Studi di Palermo. Autore di di­verse pubblicazioni “Governo del territorio e dottrina so­ciale della Chiesa in architettura, ur­banisti­ca, ambiente e territorio (2012 Quanat editore) “La città della spe­ranza” (2016 Qanat editore), “Città e periferia” (2020 Maurfix edizioni). “La Città disumanizzata. Rigenerare l’umanità nel mondo angosciato dalla pandemia e dalle guerre” (2024 Casa editrice Don Lorenzo Milani).

