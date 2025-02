Ospedale di Locri: nuovo reparto oncologico, l’associazione Serra organizza una festa di comunità

StrettoWeb

L’Associazione “Angela Serra” della Locride si appresta ad organizzare con tutte le Associazioni una grande festa di comunità per l’avvenuta inaugurazione ed apertura delle attività del nuovo reparto oncologico dell’ospedale di Locri. Nei giorni scorsi c’è stata una riunione organizzativa presso la sala della Giunta del Comune di Siderno coordinata dal referente regionale ed animatore del progetto NOLE, dottor Attilio Gennaro.

La festa si farà a Bovalino nella prima metà di Aprile. Come si ricorderà, non soltanto tante Associazioni Locridee con svariate manifestazione di ogni genere, per due anni circa, ma anche privati cittadini hanno contribuito a realizzare questo nuovo padiglione sostenuto, anche da una componente pubblica. Un sostegno non soltanto di uomini e donne dell’ASP e particolarmente di Locri ma anche di tanta politica che finalmente ha visto partire tante attività di enorme sollievo per i pazienti del territorio.

