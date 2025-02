L’ONMIC di Reggio Calabria si complimenta per l’iniziativa di prevenzione dell’Asp

StrettoWeb

“L’Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili (ONMIC) di Reggio Calabria desidera esprimere il proprio apprezzamento alla Dott.ssa Lucia Di Furia, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, per l’implementazione del nuovo programma di screening sanitario rivolto alla popolazione”. E’ quanto affermano in una nota il presidente Giuseppe Martorano ed il responsabile comunicazioni e relazioni pubbliche, Graziella Quattrone. “Questo ambizioso progetto si distingue per l’attenzione rivolta alla “prevenzione” e alla “cura” dei cittadini, con l’obiettivo di contrastare efficacemente la “povertà sanitaria” e garantire un accesso equo alle prestazioni sanitarie. Un riconoscimento importante va anche all’Ufficio Screening ed al suo personale”, conclude la nota.

“La predisposizione di un programma di screening di tale rilevanza rappresenta un passo fondamentale nella promozione della salute pubblica, rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini, in particolare delle categorie più vulnerabili. Attraverso questa iniziativa, l’ASP di Reggio Calabria dimostra una forte volontà di affrontare la salute come un bene collettivo e di avviare un processo di sensibilizzazione che incoraggia la prevenzione prima ancora che l’insorgenza di problematiche sanitarie gravi e invalidanti. Siamo convinti che tale iniziativa contribuirà significativamente a migliorare la salute della popolazione reggina, incrementando l’efficacia della risposta sanitaria sul territorio”, conclude la nota.

